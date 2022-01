Il bosco di Santo Pietro

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Per la prima escursione del 2022 ci immergeremo nel meraviglioso bosco di Santo Pietro. Querce secolari , erbe aromatiche e percorsi ricoperti da muschio renderanno la nostra esperienza unica. L'evento è organizzato in collaborazione con la Lipu Niscemi che ci ospiterà per un pranzo a base di prodotti tipici. Maggiori info e prenotazioni al tel. 3896461602 mail vittoriatrekandwine@gmail.com. Posti limitati. L'evento rispetterà rigorosamente le norme anticovid vigenti.