Le vie dell'acqua - Bosco di Santo Pietro

Piero Pitrolo Gentile e Sikanè Outdoor propongono un'escursione naturalistica nel territorio di Caltagirone - Bosco di Santo Pietro. Il percorso di snoda lungo un'antica Lecceta e Querceta fino alle sponde del fiume Ficuzza, nella valle dei Mulini ad Acqua. In questo periodo il contesto è molto piacevole, il bosco vive del torpore primaverile, la ricca vegetazione si ripiega sulle acque e si vedono le prime fioriture delle rare e preziose orchidee selvatiche, che mireremo e impareremo a conoscere lungo il percorso.

Visiteremo il Casale Buon Giovanni, esempio di archeologia industriale, per la presenza dei resti di due mulini ad Acqua in cascata. Un'occasione per vivere una giornata in natura ed riappropriarsi di un tratto di territorio a molti sconosciuto.

Quota di partecipazione: 10 euro a persona. E' vietato portare i cani. Pranzo a sacco, portare con se almeno 1 1/2 d'acqua. Abbigliamento da Trekking, scarpe e vestiario adatto ai percorsi outdoor. Cappello per il sole. Misure AntiCovid: portare con sè la mascherina e mantenere un distanziamento interpersonale di almeno un metro. Lunghezza percoso: 10 km. Difficoltà percorso: medio/bassa. Punto di Ritrovo - Bar la Pineta Fraz. Santo Pietro - Caltagirone. Organizzatori: @Piero Pitrolo Gentile - Guida escursionistica AIGAE, @Sikanè Outdoor - Associazione di trekking. Contatti per Prenotazione: Aldo Mineo cell: 3383177929, Piero Pitrolo cell: 3934281631.