Barocco al Chiaro di Luna

Dal disastro dell'11 gennaio 1693, come l'araba Fenice, la Città dell’elefante rinacque, con le nuove monumentali architetture tardo barocche e le scenografiche strutture urbanistiche. Un miracolo. Sopportare il disastro, ma soprattutto, avere la forza di rialzarsi, subito. Un appassionante racconto di resilienza, attraverso il cuore e le arterie del centro storico, alla splendida luce della luna piena. NOTTURNO BAROCCO VENERDÌ 19 NOVEMBRE 2021.

DETTAGLI DELLA GIORNATA. APPUNTAMENTO ORE 19.30 in Piazza Duomo (sotto l'Elefante). Si raccomanda la massima puntualità. La passeggiata si svolgerà attraverso il centro storico, tutta in esterni. Qualche anticipazione sui luoghi che attraverseremo: - Piazza Duomo: Agata e il Liotru - Badia di Sant'Agata - Il trionfo dei lapidum incisores - I quattro canti - Via Crociferi - Piazza Mazzini. CONCLUSIONE prevista ore 22.00 circa in Piazza Mazzini. Mascherina obbligatoria.