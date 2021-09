Catania Fascinosa e intellettuale raccontata attraverso la letteratura

Una passeggiata letteraria che propone di vivere Catania attraverso uno sguardo inedito e originale: il punto di vista di due suoi “figli” che hanno raccontato attraverso le loro opere l'anima di questa città. Giovanni Verga e Nino Martoglio due personaggi tanto diversi ma accomunati dall'idea di raccontare la loro terra, rammentandone vizi e virtù.

L'itinerario si snoda nel cuore del centro storico tra Via Garibaldi, Via Vittorio Emanuele e via Crociferi fino a raggiungere il Quartiere Civita, cuore pulsante dello spirito popolare catanese, ispirando attraverso i suoi usi e costumi tanti Maestri dell'arte e del teatro. Diverse generazioni hanno letto e commentato questi due grandi scrittori cogliendone critica e verità. Il viaggio condurrà il visitatore alla scoperta del patrimonio storico artistico dei più importanti monumenti che incontreremo lungo il percorso e la scoperta del linguaggio teatrale. Tale esperienza immergerà l'ascoltatore in un'atmosfera che porta in vita personaggi nascosti tra le pagine di libri da “ri-leggere” insieme.

Meeting point: ore 20.15 Piazza Duomo. Durata 2 ore circa.

Per i nuovi soci, la quota associativa sarà gratuita alla prima escursione organizzata dall'associazione Sicilia Gaia e quindi inclusa nel costo di questa esperienza. Dispositivo mascherina obbligatoria. I prenotati riceveranno un promemoria riepilogativo il giorno prima dell'evento (con la conferma dell’orario e posizione del meeting point, info utili).