Catania segreta: itinerario alla scoperta di antiche terme, cripte e pozzi della città

Durante questo affascinante tour, avrai l'opportunità unica di conoscere i luoghi segreti di Catania ed esplorare i siti del sottosuolo insieme alla nostra guida appassionata che ti svelerà racconti millenari e segreti nascosti di questa città magica. È un'occasione imperdibile per immergersi nella storia e nella bellezza di Catania come mai prima d'ora.

Cosa scoprirai durante il tour? Terme dell’indirizzo (visita esterna), Grotte dell’ostello (visita interna), Piazza Duomo (vista esterna), Cattedrale (visita interna), Terme Achilliane (visita interna), Via Crociferi. Non perderti questa avventura unica nel suo genere! Iscriviti ora e unisciti a noi per un viaggio emozionante alla scoperta della Catania segreta. Le meraviglie ti aspettano sotto ogni angolo, pronte a stupirti. Riempi la tua giornata di storia, mistero e bellezza - unisciti a noi in questa incredibile esplorazione.

Prenotazione al link (www.siciliasegreta.net/eventi) per il 17 marzo 2024 a partire dalle ore 15.30. Durata circa 1 ora e 40 minuti con guida turistica abilitata. Ritrovo alle ore 15.15 a Piazza Currò. Contributo di partecipazione: • Intero 15€ a partire da 16 anni • Ridotto 8€ da 6 fino a 16 anni