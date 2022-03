Catania Sotterranea

Dall'epoca classica al Settecento, fra edifici religiosi e sepolture, grandiosi monumenti romani e misteriosi fiumi sotterranei, leggende popolari e documenti storici... Un affascinante itinerario cittadino per ripercorrere tutte le epoche della città, e raccontarne i segreti e i misteri attraverso i suoi siti sotterranei. Torna a grande richiesta la nostra passeggiata più amata e richiesta, in assoluta sicurezza e per piccoli gruppi attraverso alcuni dei più sorprendenti siti sotterranei di Catania. APPUNTAMENTO ore 17.00 davanti al Castello Ursino (Piazza Federico di Svevia) CONCLUSIONE in Piazza Stesicoro.

ITINERARIO - Pozzo di Gammazita - Grotta dell'Amenano - Cripta di Sant'Euplio - Chiesa di San Gaetano alle Grotte. DURATA 2 ore e mezzo circa. L'evento si svolgerà per un numero limitato di partecipanti per garantire la massima sicurezza. Obbligo di avere con sè la mascherina. CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 15.00 (bambini fino a 10 anni gratuito) Pagamento in loco. Comprende la guida turistica e tutti gli ingressi ai siti. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA Messaggio WhatsApp o mail, indicando il proprio nominativo, un recapito telefonico ed il numero dei partecipanti. Per informazioni siamo a disposizione anche per telefono. • 338.1441760 / 333.9119648 • asso.etnangeniousa@gmail.com.