Etna Hiking delle quattro grotte del Nord

Il Passo dei Dammusi sull'Etna è uno scrigno che racchiude arte, forme, colori e tesori naturalistici tra i più affascinanti e misteriosi. Il 1 maggio si andranno ad esplorare quattro cavità uniche e che sono sconosciute alla maggioranza di visitatori della zona.

Appuntamento alle ore 08:15 presso Piano Provenzana (Etna Nord) 95015 – Linguaglossa (CT), davanti il negozio di souvenir “Soleneve”. Rientro alle macchine previsto per le ore 18:15.

La guida si riserva la non ammissione all'escursione se il partecipante non è idoneamente attrezzato. Prezzo escursione: 30 € pp*(dai 18 anni in su). Per prenotare l'evento contatta la guida Daniele Corso per telefono o via Whatsapp al +39 3881146617.