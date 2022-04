Giornata mondiale della Terra - Escursione per bambini sull'Etna

Escursione per bambini. In occasione della Giornata Mondiale della Terra festeggeremo insieme la Natura nel bosco. Attività educative in natura per innamorarsi dell’ambiente attraverso il gioco e l’utilizzo dei propri sensi, per rendere i bimbi dei piccoli escursionisti. Età consigliata 5-9 anni; abbigliamento da montagna. domenica 24 aprile, ore 9:00, Durata 3 ore. Prenotazioni e informazioni al 342 7712677.