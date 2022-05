Grotta del gelo - Due giorni di escursione in natura

Prezzo non disponibile

Esploriamo assieme il lato nord-ovest del vulcano in due giorni di totale immersione in natura. Il periodo migliore dell’anno ci accompagnerà in un percorso di resilienza e biodiversità, attraverso strutture geomorfologiche e naturalistiche tra le più interessanti al mondo.

Scopriremo che l’Etna non è un semplice vulcano con 4 crateri che eruttano bensì è un libro aperto che racchiude 500.000 anni di storia che hanno forgiato il popolo Etneo. La grotta del gelo la nostra meta… la strada per arrivarci un’esperienza intima e indimenticabile Contatta Daniele Corso. Per maggiori Info 3881146617. Link dell'evento https://feelingetnatrekking.com/.../grotta-del-gelo-due.../.