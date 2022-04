Sentieri etnei: alla scoperta dell'Hornito di Monte Gemellaro

Amici di Sharing Sicily questa domenica di fine aprile vi proponiamo, guidati da Salvatore Ronsisvalle, una bella passeggiata in natura, adatta a tutti, per godere di colori, odori e profumi della Primavera del nostro vulcano, in un sentiero molto panoramico. DURATA: 10:30 -15:00 circa. TRASPORTO: mezzi propri. DIFFICOLTA’: facile (per adulti e bambini abituati a camminare - dislivello 100 mt) 6 km totali a/r.

EQUIPAGGIAMENTO: scarpe da trekking, abbigliamento a strati, giubotto con cappuccio o giacca a vento, cappellino da sole, acqua,pranzo a sacco, telo per stendersi. Meeting point alle ore 10.30 di fronte il ristorante la NUOVA QUERCIA contrada Bottara. Belpasso/Nicolosi.

Quota partecipazione euro 10 a persona adulta, euro 5 sotto 12 anni direttamente in loco. Per prenotarsi: https://www.sharingsicily.com/it/eventi/evento.php?id=592 Oppure messaggio whatsapp al 3913953279 con oggetto " Monte Gemellaro 24 aprile " indicando nome, cognome, numero persone, un recapito telefonico e il codice fiscale di chi effettua la prenotazione. Numero massimo 45 partecipanti.