In bici tra i castelli

Domenica 23 Gennaio 2022 alle ore 10.00 non prendere impegni. Abbiamo in programma la nostra prima passeggiata in bicicletta dell'anno 2022. L'evento è stato principalmente pensato per quanti vogliano trascorrere alcune ore in armonia insieme alla nostra Associazione, e per quanti hanno sempre desiderato avventurarsi alla scoperta di nuove strade, in bicicletta, ma da soli non hanno mai avuto la possibilità di farlo. In caso di dubbi o richiesta di informazioni, siamo raggiungibili ai seguenti recapiti: Telefono: 095 3286095. Cellulare: 338 7637584. E-mail: info@fiabcatania.it - fiab.misterbianco@fiabcatania.it.