MYSTERY TOUR - BELLINI: AMORE E MORTE - 30 SETTEMBRE 2022. Appuntamento ore 19.30 in Piazza Duomo (davanti alla Cattedrale). Evento a cura dell’Associazione Etna ‘ngeniousa con la partecipazione straordinaria dell’attrice Barbara Gallo.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE € 15.00 (include la guida, un attore ed una dolce sorpresa). L’evento si svolgerà per un numero limitato di partecipanti, in conformità alle indicazioni di sicurezza vigenti. Qualora foste costretti a disdire la prenotazione, vi preghiamo di comunicarlo in tempo utile, per dar modo ad altri di poter partecipare.

POSTI LIMITATI. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ai nostri contatti • 338.1441760 / 333.9119648 • asso.etnangeniousa@gmail.com • mysterytourcatania@gmail.com.