Alla scoperta dei Nebrodi: visita agli alberi "patriarchi" ed al torrente Licopedi

La guida naturalistica Antonino Di Grazia vi propone un’escursione al Bosco di Malabotta, nel Parco dei Nebrodi. In un ambiente fluviale incontaminato, il Torrente Licopedi assicurerà per gran parte del percorso un ambiente fresco e rilassante, con alberi dalle fronde rigogliose che ombreggeranno il sentiero. Mille saranno gli spunti per le vostre foto: orchidee selvatiche, rocce, muschi, le acque del torrente con le numerose cascatelle. Giunti ai ruderi di una casermetta forestale, si risalirà per conquistare il crinale. A Pizzo Voturi, punto panoramico, una veduta mozzafiato si aprirà davanti ai vostri occhi spaziando dall’Etna alla costa tirrenica. A sorprendervi saranno anche le numerose querce secolari, dalle forme contorte e potenti, veri patriarchi e presenze maestose di questo angolo del Bosco di Malabotta.

MEETING POINT: SS 120 ( ingresso cimitero comunale di Linguaglossa) h.8,30

DURATA ESCURSIONE: 10,00 - 16,00 ( orario orientativo )

TRASPORTO: Mezzi propri

CARATTERISTICHE ESCURSIONE: Escursione mediamente impegnativa; dislivello m. 350 circa; sviluppo chilometrico km 10,00 circa.

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO:

Scarpe da trekking, pantaloni lunghi, abbigliamento a strati, giacca a vento o giubbotto, cappello, acqua ( 1 litro ), pranzo a sacco. Consigliati i bastoni da trekking.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro 20,00 adulto, Euro 8,00 bambino ( si ammettono bambini a partire dai dieci anni di età). Pagamento in loco.

PRENOTAZIONE E INFORMAZIONI

Chiamare o scrivere messaggio Whatsapp al numero cell. 340972089 entro venerdi/sabato precedenti.