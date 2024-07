Trekking serale sull'Etna: visita alla Grotta dei Rotoli e alla Grotta della Neve

In queste giornate estive, l’Etna ci offre la possibilità di trascorrere una fresca serata visitando alcune tra le più tipiche grotte originate dal flusso lavico. Alcune di queste, per le loro peculiarità, sono state sfruttate dall’uomo per la conservazione ed il commercio della neve, altre testimoniano la furia del fiume di lava che ha originato le note grotte “a scorrimento”. La guida naturalistica Antonino Di Grazia propone un interessante trekking serale alla scoperta di due grotte del versante nord: la “Grotta della neve” e la “ Grotta dei Rotoli”. L’escursione si concluderà con una piacevole sosta presso un antico conetto denominato Primo Monte, da cui ammireremo il magnifico cielo stellato, qui particolarmente visibile. Torneremo in città portandoci sulla pelle la magnifica sensazione che ci regalerà la fresca aria boschiva.



MEETING POINT: Comune di Milo, Piazza Belvedere h. 17,00

DURATA ESCURSIONE:

H 5 circa dalle 17.00 alle h. 22.00

TRASPORTO:

Mezzi propri

CARATTERISTICHE ESCURSIONE:

Escursione di difficoltà media; dislivello m. 300 circa; sviluppo chilometrico km 8,00 circa.

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO:

Scarpe da trekking, pantaloni lunghi, giacca a vento leggera o pile, cappellino, acqua (

almeno 1 litro ), pranzo a sacco. Consigliati i bastoni da trekking.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

Euro 15,00 adulto, Euro 8,00 bambino ( si ammettono bambini a partire dai nove anni di

età). Pagamento in loco.

PRENOTAZIONE ED INFO:

Chiamare al numero cell. 3409720896