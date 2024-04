Pantalica, trekking primaverile tra natura e archeologia

I passi esperti della guida naturalistica Antonio Di Grazia , vi accompagneranno luogo un percorso ad anello che vi svelerà le attrattive naturalistiche, archeologiche e del recente passato di Pantalica.

L’itinerario si svilupperà tra le valli del torrente Calcinara e del fiume Anapo, scrigni che custodiscono bellezze naturalistiche e testimonianze di antichissime frequentazioni dei popoli del passato, in una miscellanea di elementi di tale unicità da fare includere Pantalica tra i siti Unesco Patrimonio dell’Umanità.

Partendo dall’ingresso di Ferla per giungere fino alle contrade di Sortino, si visiteranno i luoghi più significativi presenti all’interno della Riserva naturale orientata, ovvero le necropoli, i villaggi bizantini, gli oratori rupestri , il Palazzo del Principe, la stazione e le gallerie della vecchia ferrovia della valle dell’Anapo. Si raccomanda di munirsi di torcia per illuminare il transito delle gallerie della vecchia ferrovia. E’ previsto il facile e breve guado del torrente Calcinara, che non presenta alcuna difficoltà. Il contesto naturalistico è di particolare e rara bellezza ed il periodo dell’anno è tra i più indicati per la visita completa del sito.

Meeting point: Parcheggio antistante il supermercato MD di Sortino SP60, 96010 - h 9,15 (il link di Google Maps del luogo dell’appuntamento vi verrà inoltrato via whatsapp)

Durata escursione dalle 10,00 alle 16,30 circa

Trasporto con mezzi propri

Caratteristiche escursione: escursione di medio difficoltà, dislivello m 300 circa sviluppo km 12,00 circa.

Equipaggiamento :scarponi da trekking , pantaloni lunghi, abbigliamento a strati, K-way, lampada frontale o torcia per camminare all’interno delle gallerie della vecchia ferrovia, pranzo a sacco, 1 l acqua. Numero minimo partecipanti :7

Quota partecipazione : adulto euro 20 bambino fio a 13 anni euro 10 - pagamento in loco .

Per prenotazioni chiamare o scrivere su whatsapp al n. 340-9720896 entro la sera precedente all’escursione .

Per info e comunicazioni scrivere all’email: antoninodigrazia@gmail.com