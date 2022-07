VENERDÌ 29 LUGLIO QUATTRO CHIACCHIERE CON VACCARINI L'uomo, L'Architetto, Il Genio. Visite drammatizzate della chiesa, delle cantorie e della cupola della Badia di Sant'Agata, fra storie di Capinere, spiritualità e suggestioni barocche. Orario: - turno unico ore 20.30. Durata della visita circa 1h. Appuntamento all'ingresso della chiesa, via Vittorio Emanuele 182, Catania. Contributo di partecipazione €15.00 (bambini fino a 10 anni gratis)

include l'accesso esclusivo alla cupola in orario notturno, la guida, la presenza straordinaria dell'attore Francesco Bernava ed un bicchiere di vino in terrazza a conclusione della visita.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA Messaggio WhatsApp o mail, indicando il proprio nominativo, un recapito telefonico ed il numero dei partecipanti.

Per informazioni siamo a disposizione anche per telefono. 338.1441760/333.9119648 o asso.etnangeniousa@gmail.com.com. Per motivi organizzativi vi preghiamo di dare conferma della vostra partecipazione entro la mattina di Venerdi 29 Luglio. L'evento si svolgerà per un numero limitato di partecipanti, in conformità alle indicazioni di sicurezza vigenti. Qualora foste costretti a disdire la prenotazione, vi preghiamo di comunicarlo in tempo utile, per dar modo ad altri di poter partecipare.