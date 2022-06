La Gazzena: tra rasule e saje nella riserva della Timpa di Acireale

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

All'interno della riserva orientata della Timpa di Acireale la contrada Gazzena custodisce ancora, all'interno di un contesto geologico e naturalistico di particolare interesse, le tracce del lavoro abile di generazioni di contadini che, nel tempo, hanno trasformato questo lembo di terra vulcanica in una grande fattoria operosa. Una “grande opera” d’ingegneria agricola, quindi, che ha trasformato una scarpata di faglia a picco sul mare in un paradiso naturalistico ad altissimo contenuto economico.

Quest'area ha vissuto l'epoca di suo maggiore sviluppo tra la fine del 1800 e la metà del secolo scorso, quando le sue produzioni rifornivano abbondantemente la città e il circondario, e soltanto grazie all'istituzione della riserva, avvenuta alla fine degli anni '90, è stata "salvata" dal pericolo sempre imminente della speculazione edilizia che l'avrebbe definitivamente stravolta.

Tra rasule e saje, magazzeni e sentieri immersi tra la macchia mediterranea, avremo modo di ripercorrere la storia di questo luogo, dalla sua nascita geologica alla sua trasformazione per mano dell'uomo, all'interno di uno scenario unico e sconosciuto ai più nonostante si trovi a pochi passi dalla città di Acireale.

E' un percorso semplice, adatto a tutti, che ci permetterà di osservare una zona tutt'intorno antropizzata, da un altro, nuovo, punto di vista. Lunghezza del percorso: 3 km circa. Difficoltà: facile. Equipaggiamento consigliato: - Scarpe robuste, preferibilmente da trekking - Acqua (un litro). Per informazioni relative all'iscrizione, ai costi e ai dettagli logistici contattatemi in privato (messanger / mail - ninniemutrekking@gmail.com / whatsapp - 3935691388). Entro due giorni dall'evento, in caso di eventuali condizioni meteo avverse, ci si riserva il diritto di annullare l'escursione.