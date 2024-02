Catania tra Eros e Tanatos: speciale San Valentino

Dopo il successo dell'evento Catania tra il sacro e il profano ecco un tour inedito dove si parlerà di eros e tanatos Incontrerete i partecipanti nella piazza Di san Placido alle ore 19.00.

Vi recherete in piazza Dante, Castello Ursino via Crociferi, per parlare di letteratura erotica catanese, di novizie e di monaci trasgressivi e delle leggende legate al tema dell'amore. Affronterete quindi il discorso sui simboli di Catania, dal sincretismo che lega Iside a Sant’ Agata; parlerete di delitti passionali, di morti violente.

Minimo sei partecipanti. Costo Tour € 10,00 persona. Per prenotazioni e informazioni tel. al 3207115715.