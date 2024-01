Escursione Valle dell'Anapo

Conosci davvero la Sicilia? mettiti alla prova e scopri magnifici posti nuovi. La valle dell´Anapo permette di addentrarsi nella natura selvaggia del canyon di Pantalica con un sentiero molto panoramico che si snoda a fondo valle in una scoperta unica e continua. Il sentiero è l'ex linea ferroviaria che a inizio del Novecento venne realizzata per collegare i vari paesi circostanti, passando in mezzo alla vallata tra gallerie e panorami mozzafiato.

L'associazione Esploriamo organizza una escursione culturale alla riscoperta di questi magnifici posti. Contributo di partecipazione 15 euro, ragazzi con età inferiore a 12 anni accompagnati da un adulto ingresso libero. Per maggiori info WhatsApp: 3200496991 https://www.esploriamolanatura.it/.