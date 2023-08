Le Vie dell'Acqua a Catania

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Nel corso dei secoli la lava del vulcano ha sempre rappresentato uno dei simboli del territorio, ma sin dagli albori della sua storia tutta l’area ha mantenuto un rapporto privilegiato anche con l’acqua. Vi riproponiamo un imperdibile itinerario cittadino, che seguendo il misterioso Amenano - fra storia e leggenda - racconta l'archeologia dell'acqua a Catania.

Un grande classico che ritorna. Appuntamento ore 10.00 in Piazza Duomo (sotto l'Elefante) conclusione in Piazza Dante.

ITINERARIO - Terme Achilliane - Teatro Greco Romano - Terme della Rotonda (esterno) - Resti dell'acquedotto romano - Piazza Dante, fra archeologia e barocco ...e tante altre sorprese. DURATA 2 ore e mezza circa. CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 15.00 (bambini fino a 10 anni gratuito) Pagamento in loco. Comprende la guida turistica e tutti gli ingressi ai siti.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA Messaggio WhatsApp o mail, indicando il proprio nominativo, un recapito telefonico ed il numero dei partecipanti. Per informazioni siamo a disposizione anche per telefono. • 338.1441760 / 333.9119648 • asso.etnangeniousa@gmail.com.

Qualora foste costretti a disdire la prenotazione, vi preghiamo di comunicarlo in tempo utile, per dar modo ad altri di poter partecipare. Qualora qualcuno dei siti indicati fosse non disponibile ci riserviamo di sostituirlo con altro di pari importanza.