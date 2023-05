I divorzi sanguinosi protagonisti della rassegna Palco Off con "Esperanto"

Il divorzio è a volte una necessità condivisa, a volte una svolta evolutiva, ma a volte l’inizio di infinite battaglie, come avviene nella storia di Chicco e Chicca, una promettente coppia di successo. È questo il tema di “Esperanto”, commedia semiseria sui divorzi sanguinosi, prossimo spettacolo della rassegna di aut-attori Palco Off, scritto da Francesca Vitale, con la collaborazione degli abbonati. Interpreti Egle Doria, Francesca Vitale, Tino Calabrò e Luca Fiorino. Nuova produzione de La Memoria del Teatro, lo spettacolo sarà diretto da Nicola Alberto Orofino. Sarà in scena al Piccolo Teatro della Città di Catania, via Federico Ciccaglione, 29, sabato 13 maggio alle ore 21, e domenica 14 maggio alle ore 18. Subito dopo lo spettacolo come sempre seguirà l’incontro con gli artisti. È ancora possibile abbonarsi o acquistare i biglietti contattando la segreteria di Palco Off al 342 5572121 (prenotazioni via sms e WhatsApp), oppure inviando una e-mail a direzione@palcooff.it / prenotazione@palcooff.it, o sul sito https://www.palcooff.it/palco-off-catania-esperanto/. I biglietti saranno disponibili anche al botteghino.