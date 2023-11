Esperienza in fattoria africana: visita e pic-nic

Indirizzo non disponibile

Sicilia Gaia propone un’esperienza in fattoria africana alle pendici dell’Etna sabato 18 e 25 novembre. Saremo ospiti da Gjmàla, secondo allevamento di “camelidi” presente in tutta Europa, unico in Italia.

Sarà un’occasione per vivere una giornata di relax al parco e per chi vorrà fermarsi per il pranzo, gustare un pic nic a km 0.

Potrete accarezzare i dromedari, passeggiare tra Marabù, tartarughe giganti, iene e molti altri animali tipici dell’ecosistema africano. Gjmala che in arabo significa “cammello” vi farà vivere una realtà catanese molto singolare.

Data sabato18-25 novembre 10.00-16.00 (ultimo ingresso ore 15.00). Ingresso €12,00 da 2 anni in su. Pic nic €16,00 a persona extra. Non è consentito introdurre cibi o alimenti dall’esterno. Indirizzo: Via Ronzini, 78, 95039 Trecastagni CT. Accessibile ai disabili.

Prenotazione obbligatoria su https://forms.gle/k79tjKn1A5E8tkCG7. Info 3928079089. L'evento verrà confermato al raggiungimento del numero minimo di 20 partecipanti.