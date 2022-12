Esperienza rurale a Montagrande e grigliata di Santo Stefano

Sicilia Gaia organizza una giornata di festa nella splendida cornice di MontataGrande, situata nel versante sud dell’Etna, un’esperienza rurale tra filari di viti, alberi da frutto e ulivi. Farete una visita guidata dell'azienda dove conoscerete anche le dolci asinelle di casa, Olga e Olivia e pranzerete con pietanze rustiche preparate al momento. Menù salsiccia, focacce, panettoni, cannolicchi, acqua, vino e caffè. Disponibile anche area baby con giochi all’aperto.

Quota di partecipazione €20,00 Quota bambini 6-10 anni € 10,00 (menù cotoletta e patatine). Appuntamento ore 11.30 Via Dott. Giuseppe Zappalà, 45 - Trecastagni. Prenotazione obbligatoria su Eventbrite https://www.eventbrite.it/e/492528033607 (prevendita €5,00 per quote adulti) saldo in loco. Info 3928079089.