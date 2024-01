Esplorando Trecastagni

Sicilia Gaia organizza una piacevole passeggiata alla scoperta di un suggestivo borgo in pietra lavica, tra lava, cinema e musica e devozione.

La nostra guida Rosario ci porterà alla scoperta di Trecastagni, famosa per i suoi affascinanti angoli in pietra lavica ed in particolare per il passaggio dei tre santi Martiri Alfio, Filadelfo e Cirino, sotto torture lungo i fianchi est e sud del vulcano con la storica sosta di riposo all’antico villaggio, che si chiamerà poi Trecastagni.

Visiteremo il caratteristico museo degli ex voto. costituito da raccolte di varia natura, ancora poco conosciute e oggetto di studio, la cui rilevanza storica e socioculturale merita di essere valorizzata. Generalmente un ex-voto è un dono offerto alla Madonna e ai Santi come segno di gratitudine per una grazia ricevuta.

Tra le offerte tangibili, simbolo e atto di scioglimento di un voto, emergono le tavolette votive, di grande interesse artistico e antropologico. Si tratta di piccoli dipinti su materiali diversi che rappresentano la "scena del miracolo", ossia un momento di estremo pericolo che si ritiene sia stato superato grazie all’intervento divino.

Ecco perché queste tavolette vengono chiamate "miracoli" in molte regioni italiane. Luogo d’appuntamento: Piazza Sant’Alfio (Trecastagni Ct). Prenotazione obbligatoria su https://forms.gle/9iQE5i8ud7aeUH649.

Quota di partecipazione € 12.00 pagamento in loco (include organizzazione, guida specializzata, polizza assicurativa R.C. e Infortuni). Riduzione bambini 7-10 anni € 6.00. Durata 2 h. L'evento verrà confermato al raggiungimento di almeno 10 adulti partecipanti. Info: 3928079089.