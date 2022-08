Etna al chiaro di luna - Dall'albero secolare a Piano Bello

Dal tramonto al chiaro di luna. Esperienza fuori dai circuiti di massa tra natura, pace e benessere. Avremo come scenario un bosco incantato, il centenario albero “Ilice di Carrinu”, un albero INCREDIBILE da vedere almeno una volta nella vita, ed il boscoso e rilassante sentiero di Piano Bello, nel territorio di Milo, all'interno del Parco dell'Etna. Il trekking sarà condotto dalla guida A.I.G.A.E. Gabriele. Il percorso è di bassa difficoltà, per lo più pianeggiante, si snoda sul versante meridionale dell’Etna in una delle zone più interessanti sia sotto il profilo vegetazionale che dal punto di vista antropologico.

Il punto di partenza sarà nel territorio di Milo a 800 m. s.l.m con un dislivello di circa 100 metri e una lunghezza di 5 chilometri ad anello. A piano Bello sarà possibile godere dei colori della natura e di un splendido panorama sulla Val Calanna e i crateri sommitali. A Piano Bello, consumeremo la cena al sacco quando gli ultimi bagliori del tramonto lasceranno spazio al chiaro di luna.

PUNTO D'INCONTRO Piazza Belvedere di Milo alle ore 17:00. Da qui ci sposteremo con le auto ( 5 minuti) per raggiungere il punto di inizio sentiero. Rientro previsto alle auto intorno alle 21:30.

ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO Scarpe da trekking (in alternativa scarpe da ginnastica), abbigliamento comodo , cena al sacco, borraccia con almeno 1,5 litro d’acqua, torcia e per sicurezza felpa per la sera (siamo a circa 800 metri, non farà freddo ma probabilmente abbastanza fresco), quota € 10,00 adulto - Sotto 12 anni € 5,00. La passeggiata è sconsigliata a chi soffre di malattie cardiache o respiratorie. Percorso facile ma bisogna essere in buonw condizioni di salute.

Per prenotare messaggio whatsapp al 3913953279 ( no chiamate) con oggetto "TREKKING Piano Bello 7 agosto" indicando nome, cognome, numero persone partecipanti ed un recapito telefonico.