Etna al tramonto e cena in rifugio sotto le stelle

Sharing Sicily propone trekking Etneo con cena al Rifugio Piano dei Grilli, sotto un cielo stellato, per una serata dedicata non solo al trekking e alla natura, ma anche al buon cibo e alla socializzazione. Inizieremo il pomeriggio con il suggestivo percorso nella zona di Etna Ovest, a Piano dei Grilli (Bronte), in un sentiero paranoramico come pochi. Partendo dal Rifugio di Piano dei Grilli, inizieremo il nostro cammino percorrendo un anello che ci porterà fino alla base di Monte Ruvolo.

Il percorso permetterà di ammirare le caratteristiche " lave cordate", i conetti vulcanici di Monte Ruvolo, immersi nel meraviglioso bosco tra lecci, Roverelle, Rosa Canina e ginestra. Raggiunto il Rifugio di Monte Ruvolo, in questo magnifico punto panoramico, che ci offre una vista stupenda dalla Valle del Simeto ai Monti Nebrodi, fino agli antichissimi coni eruttivi del versante Ovest dell'Etna, attenderemo il tramonto e ci rilasseremo in natura.

Completeremo l'anello raggiungendo il punto di partenza, il rifugio di Piano dei Grilli, dove faremo la cena in Rifugio sotto le stelle. La cena in rifugio consisterà in un piattino di antipasto e poi un bis di primi ( probabilmente pennette al suino nero e funghi e rustichelli al pomodoro avvolti nelle melanzane + una bibita (acqua, birra, aranciata, chinotto, bicchiere di vino ect. ).

Saremo accompagnati dalla guida di Federescursionismo Alberto Torrisi. Meeting point alle 17.00 direttamente al Rifugio Piano dei Grilli. Posizione google maps: https://goo.gl/maps/KU1Pw9taQY5kLqoV6 (imposta google maps con " piano dei grilli" quando sei già all'interno del Comune di Bronte). Fine prevista intorno alle ore 22:00/22:30. Percorso: difficoltà, Facile (sentiero adatto a tutti). Distanza: circa 6km ad anello (può variare leggemermente a secondo delle esigenze e dei desideri del gruppo). •Dislivello ~150m circa.

Equipaggiamento: •Scarpe da Trekking, Abbigliamento a strati (dopo il tramonto la temperatura si abbasserà un po' ), felpa e k-way in zaino, cappellino, 2 lt di acqua a persona, bastoncini da trekking ( facoltativi) e torcia. Quota di partecipazione euro 25 a persona adulta, euro 20 sotto i 13 anni. Include la cena (mini antipasto, bis di primi e bibita). MAX 40 partecipanti.

Potrebbe essere richiesto anticipo qualche giorno prima dell'evento ( vi invieremo un promemoria riepilogativo 4-5 giorni prima). Per prenotare messaggio whatsapp 391 395 3279 con oggetto " Trekking e cena al Rifugio 30 luglio" indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico. Codice fiscale ed indirizzo di residenza ( di chi prenota).