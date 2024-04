Etna: classico trekking del 1° maggio

Una festa del primo maggio speciale è organizzata da “Etna e Dintorni”: mercoledì 1 maggio si svolgerà un’ escursione in trekking condotta da esperte guide che porterà in uno scenario inconsueto dell’Etna, tra i boschi millenari costituiti da castagni, querce e altissimi pini larici, dall’aspetto tipico alpino. Il percorso condurrà in prossimità delle lave del 2003 presso un rifugio forestale.

Raggiungerete un rifugio nel bosco dove verrà consumato un pranzo facoltativo a base maccheroncelli al sugo di funghi e suino e secondo a scelta fra i disponibili, contorno, pane, e vino o acqua o bibita. (possibilità di pasti specifici per vegetariani o intolleranze).

La prenotazione è obbligatoria scrivendo una mail a info@etnaedintorni.it. E’ possibile chiedere informazioni al numero 3471902220 dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 (NO SMS). L’appuntamento è alle ore 9.15 presso Piano vetore, davanti casetta in legno dell’affitto sci di fondo – coord. GPS 37° 41′ 36, 14° 58′ 52.