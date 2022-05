Etna Comics, Eros-Art Performance Experience: “I Tarocchi di Valentina”

Per la prima volta in Italia una performance experience a tema erotico. Tutti i giorni al padiglione E1 di Taboocom, l’area dedicata al fumetto erotico di Etna Comics, dalle ore 19.00, si va in scena con due repliche dello spettacolo interattivo. Il pubblico mentre assiste ad una performance di danza viene scelto dalla sorte per partecipare attivamente allo spettacolo dei tarocchi erotici di Crepax che prendono vita: i “prescelti” diventano allora parte dello spettacolo operando delle decisioni, risolvendo l’enigma delle carte e scoprendo infine il loro destino. Il più bravo riceve un premio.

Produzione: Associazione Culturale Taboocom

Scritto e diretto da Fabiola Foti

segretaria di produzione: Erika Giacira

Coreografie: Naike Negretti (Official outreach for Broadway dance center in NYC, Underground dance centre in Toronto, director e choreographer of Soundbreakingdanceexperience, Aire Centro Studi Danza Catania, talent scout e international judge and dance teacher);

Costumi “Punto Interrogativo” store by Danilo Crasta;

Scenografie: ArteFrame by Maurizio Sturiale – Felicie Burtin

Trucco: Simona Strano

Cast: Voce Narrante: Giuseppe Balsamo I Tarocchi: Desna Torrisi, Carola D’Agostino, Gloria Bergamo, Gloria Trischitta, Elisabetta Ferlito, Ballerini: Joshua Burtin, Francesco Suriano, Roberta Lazzaro Danzuso, Carmen Norina Medaglia, Rachele Ruffino

Primo spettacolo ingresso ore 19.00

Secondo spettacolo ingresso ore 19.45

Costo biglietto € 10

Durata spettacolo: 20 minuti info prenotazione 346 8065329