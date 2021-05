Etna con i bambini - Monte Ilice e Grotta Cicirello

Questa domenica vi proponiamo una passeggiata su un cratere secondario molto affascinante, il Monte Ilice. Attraverso un sentiero facile ma molto interessante raggiungeremo la cima del Monte Ilice. Da là si potrà ammirare un panorama mozzafiato, che va dal golfo di Catania a quello di Naxos, e le guide vi racconteranno storie interessanti sulla geologia, la flora, le origini del vulcano.

Dopo la pausa pic-nic percorreremo un breve tratto in salita per raggiungere la grotta Cicirello, una bellissima grotta di scorrimento lavico che in pochi conoscono. INDICAZIONI PARTICOLARI: ogni nucleo famigliare provvederà al proprio pranzo al sacco; consigliato abbigliamento da trekking o comunque comodo. Portare almeno una torcia elettrica per nucleo famigliare, per la visita in grotta.

ETÀ CONSIGLIATA: dai 5 anni in su. NUMERO MINIMO PARTECIPANTI: 10 bambini. INDICAZIONI DI SICUREZZA – Covid: ogni gruppo sarà formato da un massimo di 20 partecipanti.

È necessario indossare le mascherine. È necessario mantenere la distanza di almeno 1 m tra i partecipanti di gruppi familiari diversi. PRENOTAZIONI: per partecipare è necessaria la prenotazione. Il tour sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Al raggiungimento del numero massimo (20 persone per gruppo) le prenotazioni saranno chiuse.

Per confermare la prenotazione è necessario inviare un messaggio whatsapp alle guide Elena o Valeria, oppure compilare il modulo di prenotazione presente nella pagina del sito https://www.sicilyvoyages.com/it/portfolio-item/etna-con-i-bambini-monte-ilice-e-grotta/. CONTATTI: Elena 347 4239626 Valeria 328 4534881. SCONTI E CONVENZIONI: evento convenzionato con KidsTrip. I possessori della carta KidsTrip avranno diritto a uno sconto di 2€ per ogni carta.