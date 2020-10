Trekking naturalistico - Etna d'autunno

Il periodo autunnale è uno dei più suggestivi per effettuare escursioni sull'Etna. L'evento stagionale "Etna d'autunno" proposto da Hermes Sicily Guides è un'escursione di media quota (fino a ca. 1800 m) che permetterà di scoprire alcuni tra i più bei panorami del vulcano. L'escursione sarà condotta da una guida naturalistica che nel corso del trekking fornirà spiegazioni sul vulcano, sulla sua flora e sulla sua fauna.

Il percorso effettuato è un itinerario ad anello che attraverserà una delle più belle faggete dell'Etna, caratterizzata anche da alcuni alberi monumentali. In questo periodo dell'anno i faggi cominciano ad assumere il loro colore dorato e sono uno spettacolo imperdibile per gli amanti del foliage autunnale.

Si raggiungerà poi la cresta della Valle del Bove, consentendo un'affaccio panoramico in direzione del cratere centrale e spostandosi fino alla vetta di Monte Zoccolaro. Escursione in piccolo gruppo a numero chiuso, in linea con le normative Covid. Assicurazione infortuni individuale inclusa nella quota dell'escursione.