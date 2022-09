Etna Days, i vini del Vulcano: 79 le cantine e 268 le etichette in degustazione

Sono 79 le cantine e 268 le etichette in degustazione al banco d’assaggio in programma mercoledì (14 settembre) all’Hotel Villa Neri Resort di Linguaglossa, nell’ambito di “Etna Days – I Vini del Vulcano”, il primo evento in Sicilia del Consorzio Tutela Vini Etna DOC: un viaggio per la stampa internazionale - in particolare da USA e Nord Europa - per testate specializzate nel settore wine. Il programma della giornata prevede, alle 10.30, la presentazione del territorio etneo da parte del Consorzio e di un vulcanologo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), seguita dal banco di assaggio (a partire dalle 12) e da una visita archeologica ai suggestivi palmenti rupestri: gli antichi siti scavati nella roccia, destinati alla pigiatura delle uve e alla fermentazione dei mosti.

Ecco le aziende che parteciperanno al banco d’assaggio:

1. Aitala

2. Azienda Vitivinicola Al-Cantàra

3. Antichi Vinai

4. Antonio Di Mauro

5. Azienda Agricola Iuppa

6. Badalà

7. Barone Beneventano della Corte

8. Barone di Villagrande

9. Benanti Viticoltori

10. Berdivino

11. Calcagno

12. Cantine di Nessuno

13. Cantine Edomè

14. Cantine La Contea

15. Carranco

16. Ciro Biondi

17. Costa

18. Cottanera

19. Cusumano/Alta Mora

20. Davide Fregonese/Bugia Nen

21. Donnafugata

22. Eredi Di Maio

23. Eudes

24. Faro (Pietradolce)

25. Federico Graziani

26. Feudo Cavaliere

27. Feudo Maccari

28. Feudo Vagliasindi

29. Filippo Grasso

30. Firriato

31. Fischetti

32. Franchetti

33. Frank Cornelissen

34. Gambino

35. Generazione Alessandro/Alessandro di Camporeale

36. Girolamo Russo

37. Giovanni Rosso

38. Giovi Srl

39. Graci

40. Gumina

41. I Custodi delle vigne dell’Etna

42. Impresa Agricola semplice Fratelli Calì

43. La Gelsomina

44. Maugeri

45. Mecori

46. Mongibello33

47. Monteleone

48. Neri società agricola

49. Nicosia

50. Palmento Costanzo

51. Pietrardita di Domenico Mancuso Catarinella

52. Planeta

53. Produttori Etna Nord

54. Raciti

55. Raiti Emanuela

56. Russo Winery

57. Serafica terra di olio e vino

58. Sicily & Co

59. Scammacca del Murgo

60. Sive Natura

61. Tenute Assennato di Ciancitto Rosa (Cantoneri)

62. Tenuta Bastonaca Madaudo

63. Tenuta Boccarossa

64. Tenute dei Ciclopi

65. Tenuta delle Terre nere

66. Tenuta di Fessina

67. Tenuta Ferrata

68. Tenute Foti Randazzese

69. Tenute Moganazzi

70. Tenuta Monte Gorna

71. Tenuta Sette Ponti

72. Tenuta Tascante - Tasca d'Almerita

73. Tenute di Nuna

74. Terra Costantino

75. Terre Normanne

76. Tornatore

77. Torre Mora

78. Vivera

79. Zumbo