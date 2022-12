Etna, eruzione al tramonto

Indirizzo non disponibile

La guida naturalistica Antonio Di Grazia propone un'esecursione al tramonto per ammirare l'eruzione attualmente in corso nella Valle del Bove. Partendo alle ore 15 dal piazzale del rifugio Citelli, si arriverà fino a Sera delle Concazze, che offre un ampio affaccio sulla colata. Dopo le foto di rito, rientro in serata dallo stesso sentiero.

L'escursione sarà possibile solo in assenza di neve. Munirsi di torcia, guanti ed equipaggiamento invernale da media montagna.

Uscita prenotabile su richiesta durante tutto il periodo natalizio.

Prenotazioni: +39 340 972 0896 WhatsApp Antonio Di Grazia