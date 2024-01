Etna "al buio", escursione alla Grotta dei rotoli e alla Grotta della neve

In attesa di una neve che tarda ad imbiancare il vulcano, addentriamoci su agevoli sentieri per scoprire una delle più tipiche “creazioni” del nostro vulcano, ovvero le grotte a scorrimento lavico. L’Etna è ricca di grotte originate da eruzioni antiche e recenti. Alcune di queste, per le loro peculiarità, sono state sfruttate dall’uomo per la conservazione ed il commercio della neve, altre testimoniano la furia del flusso lavico che ha originato cavità affascinanti, al cui interno a volte è possibile addentrarsi con qualche semplice accorgimento. Storie di uomini e di antichi commerci vi saranno narrate per meglio comprendere la particolarità della visita. Le guide naturalistiche Antonino Di Grazia ed Enrica Piera Paola Messina propongono un interessante trekking alla scoperta di due grotte del versante nord: la “Grotta della neve” e la “ Grotta dei Rotoli”. Lungo il percorso, uscendo allo scoperto, non mancherà l’occasione di rigenerare lo spirito addentrandosi per un raro ed incantevole bosco di betulle alla base dei crateri Sartorius e di premiare lo sguardo con gli ampi paesaggi che spaziano dalle bocche sommitali a tutta la costa Jonica, inclusa la Calabria sullo sfondo. Lungo il percorso si effettuerà una apposita sosta per la consumazione del pranzo a sacco.

MEETING POINT: Comune di Milo, Piazza Belvedere h. 9,00

DURATA ESCURSIONE:

H 5,00 circa

TRASPORTO:

Mezzi propri

CARATTERISTICHE ESCURSIONE:

Escursione di difficoltà media; dislivello m. 300 circa; sviluppo chilometrico km 9,00 circa.

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO:

Scarpe da trekking, pantaloni lunghi, giacca a vento, cappello, guanti, acqua ( almeno 1 litro ), pranzo a sacco. Consigliati i bastoni da trekking.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

Euro 15,00 adulto, Euro 8,00 bambino ( si ammettono bambini a partire dai nove anni di età). Pagamento in loco.

PRENOTAZIONE ED INFO:

Chiamare al numero cell. 3409720896 entro la sera di Venerdi 26/02/2024