Etna - Da Monte Nero a Rifugio Timparossa

L’associazione “Etna e Dintorni” organizza sull’Etna la prima escursione con racchette da neve della uova stagione invernale 2023. Il percorso si sviluppa tra gli splendidi paesaggi etnei, imbiancati dalla neve. Si partirà attraversando la colata lavica del 2002-2003, caratterizzata dai pini secchi e morti per il calore della lava. Da qui raggiungeremo i crateri di monte nero e le bocche del 1911. Ci immergeremo nel suggestivo bosco di faggi e pini larici che caratterizza Timparossa per raggiungere la nostra meta, l’omonimo rifugio forestale, il più bello tra quelli in legno sull’Etna.

Qui si consumerà il pranzo a sacco in compagnia. Seguirà rientro. Programma completo sul sito web www.etnaedintorni.it - Info e prenotazioni alla mail info@etnaedintorni.it; solo info al 3471902220 (NO SMS – ore 9-13 e 16-20). E' obbligatoria la prenotazione via mail. Appuntamento ore 9 a Milo, presso distributore Agip all’ingresso (provenendo da Catania) (coord. 37° 43′ 15, 15° 07′ 01) - si raccomanda la puntualità.