Etna, escursione al tramonto sul crinale di Serracozzo

La guida naturalistica Antonino Di Grazia propone un trekking pomeridiano-serale lungo il versante nord dell’Etna che si concluderà con la contemplazione del tramonto con lo scenario vastissimo della costa Jonica e crateri sommitali. Si partirà dal Rifugio Citelli per il sentiero n. 723 che risale le ultime propaggini del bosco di betulle, presenza rara ed esclusiva sull’Etna, per poi risalire il versante in cui - in questo periodo - si trovano vaste distese di saponaria e astragalo, tipiche piante d’alta quota. Giunti in contrada Serracozzo si visiterà una grotta a scorrimento lavico formatasi nel corso dell’eruzione del 1971. Essa presenta un tratto facilmente accessibile e visitabile, dall’inconsueta forma “a buco di serratura”; un’altra particolarità della grotta consiste nella suggestiva luce che si riversa all’interno della cavità da una frattura della volta. Alla fine del percorso in salita si giungerà in cresta, per concedersi una meritata sosta ed ammirare da un belvedere naturale l’emozionante visione del far della sera sui crateri sommitali e sulla sconfinata Valle del Bove. Illuminati dalle torce frontali, si scenderà con lo sguardo rivolto alle luci della costa, spaziando dagli Iblei alla Calabria.

Meeting point: piazza belvedere di Milo di fronte chiesa madre h 17,30

Durata escursione h. 4,00 circa

Trasporto: con mezzi propri

Caratteristiche escursione: escursione di medio difficoltà, dislivello m 275 circa sviluppo km 9,00

circa.

Equipaggiamento: torcia o lampada frontale, scarponi da trekking , pantaloni lunghi,

abbigliamento a strati, K-way, pranzo a sacco, 1 l acqua. La guida fornirà i caschi necessari per

la visita della grotta.

Numero minimo partecipanti :7

Quota partecipazione: adulto euro 15,00 bambino euro 7,00 - pagamento in loco .

Per prenotazioni chiamare o scrivere su whatsapp al n. 340-9720896 entro la sera precedente

all’escursione .

Per info e comunicazioni scrivere all’email: antoninodigrazia@gmail.com