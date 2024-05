Il Cai acccoglierà sull’Etna degli escursionisti sardi ed emiliani

Nei giorni 4, 5 e 6 maggio, il Club Alpino Italiano di Catania acccoglierà sull’Etna un gruppo di escursionisti provenienti dalla città emiliana di Parma e da Villacidro, comune posto nel Sud Sardegna. Gli accompagnatori Vincenzo Agliata e Umberto Marino guideranno il gruppo in un giro turistico, in una escursione impegnativa sulla cresta sud della Valle del Bove e nell'ascensione alle zone sommitali. Il gruppo di amanti della montagna, guidato da Donatella Rizzi (Ausl Parma), farà base al rifugio Sapienza per tre giorni. I trentadue partecipanti all'iniziativa potranno così scoprire in sicurezza, grazie alla guida esperta degli accompagnatori Cai, le bellezze del vulcano più alto d'Europa, così come avvenuto in passato con altre iniziative analoghe.