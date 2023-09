Autunno sull'Etna: dalla cascata di lava dell'Acquarocca alla "cresta" della Valle del Bove

Indirizzo non disponibile

La guida naturalistica Antonino Di Grazia propone un interessante trekking ad anello che consentirà di ammirare un versante del vulcano caratterizzato da scenari mozzafiato ed elementi vulcanologici e naturalistici di grande rilevanza.

Partendo dalla località Piano del Vescovo, si ammirerà una tra le più imponenti pareti di basalto lavico dell’Etna, ovvero Acqua Rocca degli Zappini, un’antichissima cascata originata da una sorgente ancora esistente. I colori dell’autunno appena iniziato caratterizzeranno l’attraversamento di una rigogliosa faggeta in quota elevata. Risalendo lungo il sentiero, si incontrerà un faggio monumentale e si inizierà ad intuire il sorprendente panorama che si svelerà appena giunti sulla cresta sud-est della Valle del Bove, denominata Serra del Salifizio.

Questo tratto di percorso in quota consentirà di ammirare l’ampia e stupefacente caldera detta Valle del Bove, con le sue ripide pareti e i suoi molteplici elementi che narrano l’origine e la storia del vulcano da ere geologiche remote fino ai più recenti fenomeni eruttivi. Giunti al belvedere di Monte Zoccolaro, dopo un ultimo sguardo alla maestosa depressione e ai crateri sommitali, si consumerà il pranzo a sacco e si scenderà fino ad un piazzale per poi percorrere uno sterrato che ricondurrà al punto iniziale.

MEETING POINT: Piazzale antistante ingresso villa comunale di Zafferana Etnea h.8,45

DURATA ESCURSIONE:

H 5,00 circa

TRASPORTO:

Mezzi propri

CARATTERISTICHE ESCURSIONE:

Escursione mediamente impegnativa; dislivello m. 450 circa; sviluppo chilometrico km 6,5 circa.

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO:

Scarpe da trekking, pantaloni lunghi, abbigliamento a strati, giacca a vento o giubbotto, cappello, acqua ( 1 litro ), pranzo a sacco. Consigliati i bastoni da trekking.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

Euro 15,00 adulto, Euro 8,00 bambino ( si ammettono bambini a partire dai nove anni di età). Pagamento in loco.

Numero minimo 7 partecipanti , numero max 18.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE via Whatsapp al numero cell. 3409720896 entro Venerdi 29/09/2023.