Torna Etna in scena 2022: musica, teatro e cabaret da luglio a settembre

Riparte la rassegna di Zafferana Etnea, che sarà presentata in conferenza stampa venerdì 8 luglio, alle ore 11 nell’aula consiliare del comune. Si alza il sipario sulla 24esima edizione di “Etna in Scena”, la rassegna estiva di spettacoli promossa dall’amministrazione comunale di Zafferana Etnea, che aprirà ufficialmente i battenti venerdì 9 luglio, alle ore 21, con uno spettacolo dedicato a due icone della musica italiana, Franco Battiato e Lucio Dalla, a cura della Grandi Eventi Communications. Venerdì, 8 luglio, alle ore 11, la conferenza stampa di presentazione della kermesse estiva all’interno della sala comunale del palazzo di città.

Saranno presenti il sindaco, Salvatore Russo, il neo vicesindaco nonché assessore al Turismo e Spettacolo, Salvo Coco, l’assessore al Bilancio, Ezio Pappalardo, gran parte della squadra di governo, il presidente del Consiglio Comunale, Arianna Santanocita, i consiglieri comunali, insieme ai promoter degli spettacoli in rassegna e agli artisti protagonisti. Si riaccendono i riflettori sul teatro Falcone Borsellino, all’interno del Parco comunale, divenuto negli anni punto di riferimento per il turismo culturale e per gli amanti dello spettacolo dal vivo, che scelgono Zafferana per la suggestiva posizione geografica e per la qualità della programmazione.

Durante la conferenza saranno svelati tutti i dettagli, le sorprese e le novità della rassegna che vedrà anche quest’anno la presenza di oltre 15 big del panorama nazionale: dalle Vibrazioni (31 luglio) ad Angelo Branduardi (1 agosto), La rappresentante di lista (7 agosto), Angelo Duro (8 agosto), Roberto Vecchioni (9 agosto), Maurizio Battista (11 agosto), Madman (12 agosto). E poi ancora Ermal Metal (17 agosto), Sissi (18 agosto),Tananai (19 agosto),Fabrizio Moro (20 agosto) Rocco Hunt (21 agosto), Max Angioni (23 agosto), Francesco Chichella (26 agosto),Luigi Strangis, vincitore dell’ultima edizione di Amici (27 agosto) per concludere con Alex (3 settembre).