Etna nascosta - Da Piano dei Grilli a Monte Minardo

Questa domenica vi proponiamo uno dei sentieri piu' suggestivi del versante dell'Etna meno conosciuto e piu' selvaggio. Dopo aver percorso una magnifica stradina in basolato lavico che attraversa due colate storiche di questo versante, arriveremo al punto base n.6 (Rifugio Piano Dei Grilli), punto di partenza della nostra escursione.

Seguiremo un percorso ad anello tra Lecci, Roverelle, ginestre, grotte e coni vulcanici millenari. Pranzeremo all'esterno del rifugio di Monte Ruvolo, uno dei punti panoramici più belli del versante occidentale. Saremo accompagnati dalla guida FederEscursionismo Alberto Torrisi.

PUNTO D'INCONTRO: Bronte, ore 10:00 direttamente inizio sentiero a Piano dei Grilli ( imposta google maps con " piano dei grilli" quando sei già all'interno del Comune di Bronte). Orario di fine (approssimativo) h.15:30/16. Difficoltà percorso: medio. Distanza ~11km. Dislivello ~200mt. Equipaggiamento obbligatorio: Scarpe da Trekking, abbigliamento a strati, 1,5 lt d'acqua, pranzo a sacco, se volete telo per stendervi in natura. Quota di partecipazione Euro 10 a persona (sotto 10 anni euro 5 - Solo bambini abituati e motivati a fare trekking) - sarà versata in loco.

Per prenotare messaggio whatsapp al 391 395 3279 con oggetto " Piano dei Grilli" indicando nome, cognome, numero di persone ed un recapito telefonico. 24 ore prima dell'evento riceverai un promemoria riepilogativo.