Trekking sulla neve con le ciaspole da Piano Vetore a Monte Nero

La guida naturalistica Antonio Di Grazia propone un’escursione con l’ausilio delle ciaspole lungo il sentiero di Monte Nero degli Zappini, nel versante sud del Parco dell’Etna. Il percorso, che presenta aspetti naturalistici di eccezionale bellezza e che conserva antiche testimonianze del rapporto tra l’uomo ed il vulcano, si inoltrerà nella rigogliosa pineta della località Milia, consentendo di ammirare un paesaggio dai tratti nordici, inconsueto e suggestivo in virtù della presenza della neve. Fitti boschi, piccoli rifugi ed altre peculiarità ambientali si sveleranno durate il percorso regalando una giornata indimenticabile.

Abbigliamento ed attrezzature: si richiede un equipaggiamento adeguato alla media montagna ed alla stagione invernale. Consigliati pantaloni da neve, giacca a vento, calzettoni, scarponi, cappello e guanti. Pranzo a sacco.

Si ricorda che è obbligatorio per gli automezzi tenere a bordo le catene da neve. Per prenotazioni chiamare al numero +39 3409720896 entro le ore 20,00 del venerdì precedente (10 febbraio). La quota di partecipazione di 30 euro include il noleggio delle ciaspole, necessarie per affrontare il percorso. E' possibile partecipare anche con attrezzatura propria ad un prezzo di 15 euro.