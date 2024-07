Etna Nord: Nordic walking Park Etna Nord Mareneve

Sicilia Gaia propone un'esperienza di Nordic Walking al tramonto. Il Nordic walking è uno sport moderno nato in Finlandia che in poco tempo si è diffuso in tutto il mondo.

I primi sperimentatori furono degli atleti di sci di fondo che iniziarono ad utilizzare i bastoni da sci per il loro allenamenti sui campi privi di neve durante la stagione estiva.

LA TECNICA La tecnica del Nordic Walking prevede l’utilizzo dei bastoni durante la fase della spinta e non dell’appoggio come in genere si è soliti fare con i bastoni da passeggio o ombrelli. Il movimento sembra naturale ma deve rispettare dei parametri particolari di postura, tempo, oscillazione, rotazione, spinta e atterraggio.



PERCHÉ PRATICARE NORDIC WALKING? La camminata nordica si caratterizza per un’ampia falcata e permette di allenare contemporaneamente la parte inferiore e la parte superiore del corpo attraverso un movimento armonico che coinvolge spalle, braccia, spina dorsale, bacino, anca, ginocchio e piede.

Ritrovo ore 18:00 Rifugio Ragabo (https://maps.app.goo.gl/2jUcakcBpRadJwzQ8). Descrizione percorso: Il percorso lungo 12 km in tutto, presenta difficoltà media. Dal Rif. Ragabo a quota 1400 s.m.l. attraversando la Pineta Ragabo si raggiunge la Pista Altomontana.

Intorno al 5' km si imbocca il sentiero _Grotta delle Palombe_ fino all’omonimo rifugio, a quota 1600 s.m.l, dove ci fermeremo per una pausa, e consumare la cena al sacco. Si ripercorre il sentiero in senso inverso, fino a tornare al punto di partenza.

Fine attività ore 22:00 circa. Cosa portare: panino, acqua (almeno un litro) torcia, giacca a vento, cappellino, fascia collo. Cosa indossare: abbigliamento adeguato alla stagione. Quote di partecipazione: €10,00. Prenotazione entro 24 ore prima su https://linktr.ee/siciliagaia. Info 3928079089.