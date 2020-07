Etna di notte incantati dalla luna

Evento organizzato da Grand Tour del XXI Secolo. Per gli appassionati di cielo, stelle, luna e ricordi indelebili, giorno 2 agosto 2020: ore 18:30 dai Monti Silvestri (appuntamento di fronte al ristorante) e dalle ore 19 dalla schiena dell'asino. (massima puntualità). Etna By Night al Chiaro di Luna. Tour Fotografico sulla Valle Del Bove, per esperti fotografici ed amatori. La spettacolarità di catturare il cielo e le sue costellazioni al cospetto del più grande Vulcano Attivo d'Europa. Oltre i 2000m. slm. Equipaggiamento: Vestirsi a strati. Scarponcini meglio scarpe da trekking, pile e giacca a vento, sciarpa e berretto, torcia o lanterna frontale, colazione a sacco, acqua (1l e mezzo a persona).Treppiede, Obiettivo Grandangolare (per chi ne avesse uno).

Le guide turistiche Marcello Alba e Carmine Rapisarda avranno il piacere di concludere la serata offrendo ai partecipanti del vino rigorosamente dell'Etna ad evocare i miti di Empedocle e di Tifeo. P.s. non pregasi gentilmente non sottovalutare le condizioni meteo, che a quelle latitudini cambiano costantemente. Costo 10 euro per partecipante per prenotazioni, e informazioni telefonre al 3207115715 anche con whatsapp. Luogo di incontro Monti Silvestri ore 18,30.