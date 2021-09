Etna Padel Open Day

Orario non disponibile

Quando Dal 20/09/2021 al 29/09/2021

Partono i corsi di padel per i bambini dai 5 anni in su. Appuntamento per informazioni ed iscrizioni durante le giornate OPEN DAY dedicate a loro. L'open day si svolgerà nelle giornate 20 - 22 - 24 - 27 - 29 Settembre E' necessario prenotarsi chiamando lo 095 7415525.

