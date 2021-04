Etna per bambini - Monte Grosso e Monte Gemellaro

Una passeggiata in natura per ristorare anima e corpo con i nostri piccoli esploratori. Andremo alla scoperta di Mamma Etna, che sempre ci stupisce e ci affascina con la sua flora, l’attività dei crateri attivi, la geologia, la storia e le leggende. Il sentiero che abbiamo scelto, dedicato al geologo naturalista Carlo Gemmellaro, si snoda sul versante sud dell’Etna, tra i 1.300 e i 1.500 metri di quota, partendo dall’ingresso pedonale di Monte Concilio, sulla strada che da Nicolosi va verso il Rifugio Sapienza. Una passeggiata panoramica di due ore circa lungo un percorso di facile accesso, che ci consentirà di ammirare colate laviche del secolo scorso e alcune strutture vulcaniche come gli hornitos, i coni piroclastici, i canali di scorrimento e varie tipologie di rocce vulcaniche.



APPUNTAMENTO: Bar Papaveri&Papere, via della Regione, 37 - Nicolosi (CT). INDICAZIONI PARTICOLARI: ogni nucleo famigliare provvederà al proprio pranzo al sacco; consigliato abbigliamento da trekking o comunque comodo (scarpe o scarponcini da trekking consigliati): pantaloni lunghi, pail, giacca a vento, cappellino. ETÀ CONSIGLIATA: dai 4 anni in su. NUMERO MINIMO PARTECIPANTI: 10 bambini. INDICAZIONI DI SICUREZZA – Covid: ogni gruppo sarà formato da un massimo di 20 partecipanti . È necessario indossare le mascherine. È necessario mantenere la distanza di almeno 1 m tra i partecipanti di gruppi familiari diversi.



PRENOTAZIONI: per partecipare è necessaria la prenotazione. Il tour sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Al raggiungimento del numero massimo (20 persone per gruppo) le prenotazioni saranno chiuse. Per confermare la prenotazione è necessario inviare un messaggio whatsapp alle guide Elena o Valeria, oppure compilare il modulo di prenotazione presente nella pagina web www.sicilyvoyages.com/it/eventi SCONTI E CONVENZIONI: evento convenzionato con KidsTrip. I possessori della carta KidsTrip avranno diritto a uno sconto di 2€ per ogni carta. CONTATTI: Elena: 347/4239626, Valeria: 328/4534881.