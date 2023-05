Etna per tutti: trekking a Monte Gemmellaro

Indirizzo non disponibile

Sicilia Gaia organizza un percorso ideale per un primo approccio alle esperienze escursionistiche. Comincerete il trekking percorrendo qualche chilometro su pista battuta in direzione di monte Grosso traversando i campi lavici del 1886 e del 2001. Arrivati alla caserma forestale proseguirete sino a raggiungere le stupende bocche del 1886, alla base di monte Gemmellaro, in cui è presente un delizioso rifugio aperto al pubblico.

Da lì abbandoneremo per un breve tratto il sentiero battuto attraversando la pineta, per raggiungere la cima del cratere da cui si gode di un panorama a 360° su tutto il versante sud del vulcano, dall'area sommitale sino al mar ionio. Durante il percorso vi soffermerete non solo sugli aspetti geologici delle eruzioni etnee ed alcune loro manifestazioni che avremo modo di vedere e toccare con mano, ma anche su tutto quello che caratterizza la vita stessa su uno dei vulcani più attivi del mondo, attraverseremo infatti ambienti molto diversi tra loro, ricchi di specie animali e vegetali, delle quali vi faremo scoprire le principali caratteristiche.

Dati percorso: Difficoltà 2 su 5, adatta a tutti. Lunghezza totale (andata e ritorno) di 5.5 km con un dislivello positivo di circa 200 metri. Guida ambientale esperto Geologo Rosario Calcagno. Attrezzature consigliata: Scarpe da trekking, abbigliamento a strati, bastoncini da trekking, almeno 1.5 litri d'acqua, pranzo al sacco. Quota di partecipazione 12 € , quota ragazzi da 7 a 15 anni €8,00 (include, guida dedicata, assicurazione)

L'evento verrà confermato con almeno 10 partecipanti adulti. Prenotazione obbligatoria https://forms.gle/2eenRkRyMKLbCnf46, pagamento quote in loco. Info 3928079089. Meeting point ore 10.00 Bar Papaveri e Papere (Nicolosi).