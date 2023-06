Etna Sunset Trekking

Indirizzo non disponibile

Sicilia Gaia organizza un trekking etneo al tramonto, dedicato allo scenario dell’eruzione di fianco del 2002, che distrusse la vecchia stazione turistica di Piano Provenzana, in territorio di Linguaglossa e che ci porterà fino ai coni “a bottoniera” formatisi in occasione di quella eruzione durata tre mesi. In corrispondenza di queste bocche, potremo godere di un panorama mozzafiato che spazia su gran parte della Sicilia ionica e tirrenica.

COMUNE: Linguaglossa; TIPOLOGIA: facile; LUNGHEZZA DEL PERCORSO: 4 Km (andata e ritorno); QUOTA DI PARTENZA E DI ARRIVO: 1800m/2100m s.l.m.; GUIDA AMBIENTALE FEDERESCURSIONISMO ED ESPERTO GEOLOCO Rosario Calcagno Quota di partecipazione €12,00 (include guida autorizzata, polizza assicurativa, organizzazione).

Numero minimo di partecipanti 15. In caso di numero inferiore, potrà essere proposto un piccolo sovrapprezzo. Prenotazione obbligatoria: https://forms.gle/JgiVxcvUCAny4EpEA. Info 392807908.

NOTE: percorso adatto ai medi camminatori in buono stato di salute. Percorso non idoneo a soggetti cardiopatici; MATERIALI OCCORRENTI: zaino, acqua (almeno 1.5L), scarponi da trekking (noleggiabili su richiesta), bastoni da trekking (facoltativi), giacca a vento, maglietta traspirante, vitamine varie, crema solare.