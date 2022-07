Etna therapy - Meditazioni e pratiche di immersione nei boschi

Esperienza di immersione in natura, che unisce i benefici di passeggiare nel bosco con le pratiche di consapevolezza e meditazione. Gli scenari della nostra esperienza saranno un bosco incantato, che conduce al centenario albero “Ilice di Carrinu” ed il sentiero Piano Bello, nel territorio di Milo, all'interno del Parco dell'Etna.

Ci aspettano diverse pratiche, e momenti, di consapevolezza: meditazioni, respirazioni e pratiche di riconnessione con la natura durante il sentiero che conduce all'Ilice. La proposta di meditazione, e le pratiche di consapevolezza, sono aperte a tutti, sia a coloro che ne hanno già fatto esperienza, sia a chi si avvicina a questo mondo per la prima volta.



PUNTO D'INCONTRO - Ci incontreremo a Piazza Belvedere, Milo, ore 17:00. Da lì ci sposteremo con le auto ( 5 minuti) per raggiungere il sentiero. Rientro previsto intorno alle 21:30.



ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO: Scarpe da trekking (in alternativa scarpe da ginnastica), giacca a vento o felpa in zaino per la sera, cena a sacco, borraccia con almeno 1,5 litro d’acqua, torcia e tappetino per svolgere attività mindfulness. La passeggiata è consigliata a chi è in buona forma fisica. Il sentiero è agevole ma ci sono due salite. L'esperienza non è consigliata a chi soffre di malattie cardiache o respiratorie. Sono circa 5 km in totale con un dislivello in salita di 150 m ( livello medio-facile ).

COSTI E MODALITA' DI PRENOTAZIONE: Il costo dell’esperienza è di € 15,00 - numero massimo 15 partecipanti. PER PRENOTARE messaggio whatsapp al 3465788897 con oggetto "Etna therapy: meditazione e pratiche di immersione nei boschi" indicando il tuo nome, cognome, numero partecipanti. Bambini solo se altamente motivati al tipo di esperienza altrimenti rischiano di disturbare ed annoiarsi.