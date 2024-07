Etna tour in quad

L’escursione in quad è ideale per chi vuole scoprire la natura dell’Etna vivendo un’avventura off-road. L’escursione si svolge per tutto l’itinerario su un quad, automatico e facile da guidare, può trasportare in sicurezza fino a un massimo di due persone, che saranno responsabili del proprio mezzo.

Durante il tragitto attraverseremo una frattura eruttiva, guidando tra lunghi campi di lava e sabbia nera vulcanica e visiteremo una tra le tante bellezze che contraddistinguono l’Etna: una grotta di scorrimento lavico.

Ci fermeremo poi vedere una costruzioni tipica della zona , ”U PAGGHIARU”, simile ai nuraghi sardi o i trulli pugliesi. Proseguendo lungo il tragitto attraverseremo la foresta di ginestre dell’Etna, scenderemo lungo dei canali di scorrimento lavico, passando fra paesaggi lunari e “dagale”, isole boschive circondate da lava pietrificata.

Attraverseremo una foresta di pini dell’Etna, percorrendo l’alveo di un torrente asciutto, dove il paesaggio è contraddistinto dall’alternanza di lave e boschi. Rientreremo quindi al punto di partenza e finiremo il Quad Tour.

Informazioni utili: Punto d’incontro: Rifugio Sapienza (il punto di incontro verrà comunicato successivamente alla conferma della prenotazione). Info 3928079089. Prenotazione su https://linktr.ee/siciliagaia.



- Richiesta patente auto B

- Costo: 100,00 € a Quad per 2 persone

- Durata: 1 ora e 30 circa

Incluso: accompagnatore specializzato e assistenza per tutto il tour, casco e sotto casco, guanti e giacca a vento. Vietato a bambini di età inferiore ai 5 anni.