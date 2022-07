Etna trekking al chiaro di luna

SHaring Sicily presenta un dole evento immersi nella notte Etnea...Quante volte li abbiamo visti nei film. I marshmallows arrostiti su dei bastoncini che diventano ancora più morbidi e sono tutti da gustare. Questa domenica di fine luglio vi proponiamo un trekking dal tramonto alle stelle, nel versante nord dell'Etna, che si snoderà prevalentemente immersi in un fresco e suggestivo bosco di Cerri fino al Rifugio di Monte Crisimo, con i mashmelows "arrostiti" sul fuoco. Imboccato il sentiero, in parte in discesa e in parte in salita, raggiungeremo il rifugio della forestale (aperto) di monte Crisimo, molto ben tenuto.

Lungo il sentiero, incantevoli panorami si apriranno sulla baia di Taormina sulla costa ionica. Arrivati al rifugio di Monte Crisimo, oltre alla cena al sacco, come detto, accenderemo il camino per i marshmallow che arrostiremo direttamente sul fuoco, come nei vecchi film! Sarà una serata alternativa all'insegna della natura e dello stare insieme, immersi nella frescura e respirando aria pura.

Media difficoltà (Non ci sono grossi dislivelli ed il tracciato è segnato ed agevole, però bisogna avere un minimo di allenamento ed essere in buona forma fisica). Lunghezza percorso 9 km totali (a/r). Dislivello max 250 m. Ci guiderà Salvatore Ronsisvalle.

La quota di partecipazione è di euro 15 a persona. Sotto 13 anni euro 5. EQUIPAGGIAMENTO: scarpe da trekking, abbigliamento comodo, k-way in zaino, felpa o giubino per la sera, acqua e cena al sacco ( bastoncini se li possedete possono essere utili). Meeting point ore 17:30 a Fornazzo, Chiesa Sacro Cuore di Gesu' ( Milo). Posizione google maps: https://goo.gl/maps/e44jJQZYSSGXVLvH7. Fine intorno alle 22:00/22:30 Per prenotare messaggio whatsapp al 391 395 3279 con oggetto " Monte Crisimo 31 luglio " indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico.

Indicare anche il codice fiscale e città di residenza di chi effettua la prenotazione. Numero minimo 12 partecipanti per attivare l'escursione. numero massimo 35 partecipanti. 24 ore prima riceverete un promemoria riepilogativo