Trekking al tramonto con cena tipica in rifugio e osservazioni al telescopio

Una suggestiva escursione al tramonto sull’Etna con cena tipica in rifugio e osservazioni al telescopio è organizzata da “Etna e Dintorni” sabato 13 luglio. Una piacevole serata nel cuore dell’Etna, tra natura, gastronomia e potenti telescopi astronomici a caccia di luna, stelle e galassie.

Il trekking ci tra i fitti boschi di Etna sud fino a un punto panoramico da cui è possibile godere la vista della zona sommitale dell’Etna e di tutta la Sicilia orientale. Osserveremo il sole che cade sulle sugli Erei e le Madonie, regalandoci splendidi colori e l’occasione per scatti fotografici unici.

Lungo il percorso non mancheranno spiegazioni naturalistiche. Dopo il tramonto raggiungiamo il rifugio gestito dall’associazione per la nostra cena a base maccheroncelli al suino nero dei Nebrodi e funghi e del secondo. Seguiranno osservazioni della luna e degli oggetti celesti, stelle e galassie, e il riconoscimento delle costellazioni. Per partecipare è obbligatoria la torcia, utile nel passaggio notturno nel bosco

E’ possibile di usufruire del passaggio in pulmino su prenotazione. L’appuntamento è alle ore 17.30 a Nicolosi, davanti l’ex palaghiaccio.

La prenotazione è obbligatoria: per prenotare è necessario scrivere una mail a info@etnaedintorni.it specificando se si partecipa con cena o senza. Per informazioni si può telefonare anche al 3471902220 (dalle ore 9 alle ore 13, e dalle 16 alle 20).